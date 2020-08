Thoughtful Brands Aktie: Jetzt ist es amtlich!

Schon lange wurde über eine mögliche Übernahme von Unified Funding durch die Thoughtful-Brands-Tochter Ecommerce Tech LLC spekuliert. Am Wochenende gab es nun endlich Gewissheit. Der neue Eigner verspricht sich von dem Kauf, sein ohnehin schon profitables Online-Geschäft weiter auszubauen. Sehr gut kam an der Börse an, dass das ehemals als Mota Ventures bekannte Unternehmen sehr gute Konditionen für sich verhandeln konnte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



