Thorsten Ziehl als Head of Operations bei RG Finance GmbH vorgestellt

Hannover (ots) -Die RG Finance GmbH aus Hannover hat am 15. November die Stelle des Head of Operations mit Thorsten Ziehl besetzt - dem ehemaligen Geschäftsführer und CFO einer deutschen Unternehmensgruppe der FUJIFILM Europe GmbH. Als Head of Operations wird er das gesamte CFO-Service-Team leiten und ist gemeinsam mit dem Geschäftsführer Robert Giebenrath für die übergeordnete und strategische Beratung der Kunden verantwortlich.Geschäftsführer Robert Giebenrath: "Im Fokus unserer Arbeit steht immer die maximale langfristige Erhöhung des Unternehmenswertes. Dabei profitieren die Kunden bei RG Finance nicht nur von langjähriger Expertise und Branchenvielfalt, sondern auch von einem weitreichenden Netzwerk und einer breit gefächerten Leistung. Das wird mit unserem neuen Head of Operations Thorsten Ziehl sehr deutlich. Er erkannte das große Potenzial unseres Unternehmens und möchte jetzt die Chance nutzen, das Unternehmen beim strategischen Auf- und Ausbau zu unterstützen."Thorsten Ziehl arbeitete nach dem Abschluss seines Studiums als Diplom-Kaufmann in einer der damaligen Big 5 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Anschließend war er als COO/CFO eines mittelständischen Industrieunternehmens mit einer Holdingstruktur bestehend aus 16 Tochtergesellschaften tätig. Darauf folgend arbeitete er als Geschäftsführer und CFO einer deutschen Unternehmensgruppe der FUJIFILM Europe GmbH, und schließlich ist er nach einer dreijährigen selbstständigen Beratertätigkeit jetzt im Team der RG Finance.Die digitalisierte Unternehmensberatung RG Finance GmbH betreut ihre Kunden als externer CFO (kaufmännischer Leiter) im Bereich der Finanzen und der Strategie. Dabei werden Dienstleistungen für Planungs- und Controllingtätigkeiten erbracht und die Kunden hinsichtlich strategischer Skalierung und M&A Themen beraten.Über RG Finance GmbHDer Geschäftsführer Robert Giebenrath agiert mit seinem Unternehmen als externer CFO (Chief Financial Officer) für Wachstumsbetriebe und stellt damit das Pendant zu einem intern angestellten CFO dar. Er und sein Team übernehmen den gesamten finanzstrategischen Bereich ihrer Kunden, indem sie eine integrierte Finanzplanung erstellen und ein sauberes monatliches Controlling aufbauen.