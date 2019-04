Thorsten Schäfer-Gümbel wird neues Vorstandsmitglied der GIZ

Berlin/Eschborn/Bonn (ots) - Der Aufsichtsrat der DeutschenGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hat inseiner heutigen Sitzung ein neues Vorstandsmitglied bestellt. DasGremium wählte Thorsten Schäfer-Gümbel, der seine Arbeit zum 1.Oktober 2019 aufnehmen wird.Schäfer-Gümbel wird ab Oktober gemeinsam mit VorstandssprecherinTanja Gönner und dem stellvertretenden Vorstandssprecher ChristophBeier das Bundesunternehmen GIZ leiten. Ferner übernimmtSchäfer-Gümbel die Funktion des Arbeitsdirektors. Dies wurdeebenfalls auf der heutigen Aufsichtsratssitzung entschieden. DieBestellung eines dritten Vorstandsmitglieds erfolgte, nachdemHans-Joachim Preuß im Juli 2018 aus dem Vorstand der GIZausgeschieden war.Der Vorsitzende des GIZ-Aufsichtsrats und Staatssekretär imBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ), Martin Jäger, begrüßte die Entscheidung: "ThorstenSchäfer-Gümbel wird den Vorstand der GIZ mit seiner Erfahrung undKompetenz in sehr guter Weise ergänzen. Ich freue mich, die GIZ indieser neuen Aufstellung weiterhin als starken Umsetzungspartner inder internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung an derSeite der Bundesregierung zu wissen."Vorstandssprecherin Tanja Gönner: "Mein Kollege Christoph Beierund ich begrüßen die Entscheidung des Aufsichtsrats. Wir freuen unssehr, dass der Vorstand der GIZ ab Oktober wieder komplett ist und zudritt die Herausforderungen angeht, die sich für die GIZ weltweitstellen."Schäfer-Gümbel hat seit 2009 das Amt des Landes- undFraktionsvorsitzenden der hessischen SPD inne, seit 2013 ist erstellvertretender Vorsitzender der Bundes-SPD. Diese politischenÄmter wird er bis zum Ende des Jahres sukzessive abgeben. Zuvor hatteer Agrar- sowie Politikwissenschaft in Gießen studiert und warzwischen 2003 und 2008 entwicklungspolitischer Sprecher derSPD-Landtagsfraktion. "Ich bedanke mich für das Vertrauen desAufsichtsrats und freue mich sehr darauf, in die neue Aufgabe meineKraft und Ideen einzubringen", sagt Schäfer-Gümbel "AlsArbeitsdirektor der GIZ werde ich künftig gemeinsam mit meinenVorstandskollegen die Verantwortung für das Unternehmen mit mehr als20.000 Beschäftigten tragen. Dabei profitiere ich von meinenErfahrungen aus den vergangenen zehn Jahren in verschiedenenführenden Positionen."Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH ist ein weltweit tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt dieBundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltigeEntwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägtdazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektivenentwickeln und ihre Lebensbedingungen verbessern.Pressekontakt:Kontakt:GIZ Pressestellepresse@giz.de06196 79-4466Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, übermittelt durch news aktuell