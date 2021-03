Thorsten Mohr, Norbert Goerlitz (Argentum AM): Der Weg zur Normalität bleibt steinig

10.03.2021 – Zwei Monate des Jahres sind bereits vergangen, und langsam, aber stetig steigt die Hoffnung, die Pandemie mehr und mehr in den Griff zu bekommen. Die Infektionszahlen stagnieren in vielen Ländern oder sind leicht rückläufig, auch wenn bereits vor einer dritten Welle aufgrund der Mutationen gewarnt wird. Zugleich nimmt die Impfgeschwindigkeit deutlich zu. Perspektivisch können 500.000 Impfungen am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



