Thorsten Mohr, Norbert Goerlitz (Argentum AM): Ruhe in der Krise bewahren

04.03.2022 –

Es ist ein Krieg in Europa ausgebrochen, welcher uns persönlich und die Kapitalmärkte vor neue Herausforderungen stellt. Der Schock hätte kaum größer sein können. Am 24. Februar 2022 ist Russland in der Ukraine einmarschiert. Präsident Wladimir Putin hat damit eine Zeitenwende ausgelöst. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs herrscht wieder Krieg auf europäischem Boden.

