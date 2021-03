Thorsten Mohr (Argentum AM): Die wichtigsten Gründe für Healthcare Investments

11.03.2021 – Das globale Umsatzvolumen der Gesundheitsindustrie wird auf mehr als vier Billionen US- Dollar pro Jahr geschätzt. In den OECD-Ländern soll der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bis 2060 um mehr als 50 Prozent ansteigen. „Jetzt ist die Zeit, um in die Healthcare-Industrie zu investieren“, ist Thorsten Mohr, Geschäftsführer der Hamburger Investment-Boutique Argentum Asset Management, überzeugt.

