Thorsten Eder wird neuer Marketingleiter bei Getnow (FOTO)

München (ots) -Getnow verzeichnet den nächsten hochkarätigen Neuzugang imManagement. Thorsten Eder, bisher Marketingleiter von Saturn,wechselt zu dem Online-Supermarkt.Als Teil des Managements wird Eder ab Oktober die strategischePlanung aller Marketingaktivitäten bei Getnow weiter entwickeln unddie Sichtbarkeit der Marke verstärken.Der Marketingspezialist war bis vor Kurzem als Head of Marketingbei der Elektrohandelskette Saturn tätig und hatte dort sämtlicheMultichannel Kampagnen geleitet und war zugleich für die digitaleMarketingstrategie verantwortlich. Davor hat er bei Redblue als Headof Digital Marketing gearbeitet, wo er für digitale Themen wiePerformance, Content und Social Media und für sämtlicheOnlinemarketing-Aktivitäten zuständig war. Thorsten Eder verantwortetbei Getnow die strategische Ausrichtung der Marke, die Onlinepräsenzund wird die Expansion durch Marketing Kampagnen vorantreiben.Der Geschäftsführer von Getnow, Dr. Dominik Reinartz zu dieserErweiterung: "Wir sind froh über die weitere Ergänzung des GetnowManagement Teams durch einen weiteren Topexperten. Das zeigt unsauch, dass sich Getnow bereits auf dem richtigen Weg zu einem derwichtigen Marketplayer im Online Delivery Segment befindet."Über Getnow New GmbHDer Online-Supermarkt wurde 2015 in Berlin gegründet undbeschäftigt heute ca. 60 Mitarbeiter deutschlandweit. VertraglicherPartner ist die METRO Deutschland GmbH, auf deren Sortiment und Lagerzurückgegriffen wird. Beliefert werden Endverbraucher und auch Kundenaus dem B2B-Segment in 90 Minuten oder zur ausgewählten Wunschzeit.Derzeit ist Getnow in München und Berlin vertreten, einedeutschlandweite Expansion ist derzeit in der Umsetzung. Aktuellbefinden sich über 10.000 Produkte im Getnow-Sortiment. Anders alsbei vielen anderen Anbietern, bietet Getnow neben üblichenSupermarkt-Artikeln auch eine große Auswahl an regionalen undexotischen Obst- und Gemüsesorten, Fleisch in Großmarktqualität,frischen Fisch von Europas längster Fischtheke, sowie Drogerieartikelund Bürobedarf im Lieferservice an.Kontakt Getnow New GmbH:Getnow New GmbHUnternehmenskommunikationGabelsbergerstraße 480333 Münchenpresse@getnow.deOriginal-Content von: Getnow New GmbH, übermittelt durch news aktuell