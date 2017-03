Unterföhring (ots) -Das wird großer Sport: Thore Schölermann ("The Voice of Germany")und Viviane Geppert ("red") moderieren am Samstag, 1. April 2017,"Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" live aus dem GERRYWEBER STADION in Halle (Westfalen). Elmar Paulke kommentiert dasaußergewöhnliche Sport-Event. Auf der Musikbühne: Welshly Arms mitihrem Hit "Legendary".Acht Teams mit jeweils sechs Spielern kämpfen in "Die großeProSieben Völkerball Meisterschaft" um Ruhm, Ehre und den großenPokal:Team "Weltmeister": u.a. mit Kevin Kuske, Marie Lang, JohannesRydzek, Frank Stäbler und Thomas Rupprath Team "SAT.1Frühstücksfernsehen": u.a. mit Marlene Lufen, Matthias Killing,Daniel Boschmann und Carsten "Zimbo" Zimmermann Team "Internet": u.a.mit Sophia Thiel, KsFreakWhatElse, KrappiWhatelse, Marcel und Sonnysowie David Rüssel Team "Hardcore": u.a. mit Martin Kesici, "Evil"Jared, Detlef Steves und Mola Adebisi Team "Bachelor": u.a. mit PaulJanke, Sarah Nowak, Christian Tews und Alisa Persch Team "Dschungel":u.a. mit Marc Terenzi, Hanka Rackwitz, Florian Wess, Alexander"Honey" Keen und Gina-Lisa Lohfink Team "Natürliche Schönheit": u.a.mit Micaela Schäfer, Ingrid Pavic, Cathy Lugner und Arnold Wess Team"Mallorca": u.a. mit Jürgen Milski, Loona, Tim Toupet und CostaCordalisTickets für "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" gibt esunter: http://www.tickethall.de/voelkerball#tour210,www.gerryweber-world.de (Tel. 05201-8180) und www.eventim.de (Tel.01806-570070; 0,20 EUR/Anruf aus dem Festnetz, inkl. MwSt; max. 0,60EUR/Anruf aus den Mobilfunknetzen, inkl. MwSt).Bilder zum Download stehen unter http://presse.prosieben.debereit."Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" wird produziert vonConstantin Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" - am Samstag, 1.April 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [89] 9507-1182Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell