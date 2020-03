Thor Industries Aktie: Produktion eingestellt!

Jetzt hat die Corona-Pandemie also auch im Hinblick auf Thor Industries, Inc. (kurz „Thor Industries“) spürbare Auswirkungen! Das Unternehmen teilte diese Woche mit, dass man sich auf die Sicherheit der Mitarbeiter(innen) und deren Familie fokussiere. Thor Industries stellt deshalb temporär die gesamte Produktion am Heimatmarkt in Nordamerika ein. Und auch die Produktion in Europa würde temporär eingestellt – so der CEO ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



