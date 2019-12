Thor Industries Aktie: Nächste Dividende im Januar!

Ist da in den USA kein Feiertag? Die Thor Industries, Inc. (kurz „Thor Industries“) teilte mit, dass der „record date“ für die nächste Dividendenzahlung der 26. Dezember 2019 (hierzulande 2. Weihnachtsfeiertag) sein soll. Das sei auf einem Treffen des „Board of Directors“ so genehmigt worden. Und zwar handelt es sich bei dem genannten Datum um den sogenannten „record date“. Wer an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung