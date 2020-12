Thor Industries Aktie: Ex-Dividendendatum bekannt!

Am 18. Dezember 2020 gab Thor Industries (NYSE:THO) bekannt, dass die Aktionäre eine Dividende erwarten können, die am 18. Januar 2021 ausgezahlt wird. Die Aktie wird dann 2 Geschäftstage vor dem Stichtag ex-Dividende gehen. Thor Industries hat ein Ex-Dividenden-Datum für den 31. Dezember 2020 festgelegt. Die aktuelle Dividendenausschüttung des Unternehmens beträgt $0,41, was bei den aktuellen Kursen einer Dividendenrendite von 1,76% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



