Thomson Reuters wird Partner bei Projekt FinAPU

Wien (ots) - Das Projekt FinAPU (Financial Application PoolingUnit) konnte mit Thomson Reuters einen der weltweit führendenAnbieter für Finanzdaten und Nachrichten als Partner gewinnen. Abjetzt steht den FinAPU-Nutzern die volle Bandbreite der ThomsonReuters Datenlandschaft zur Verfügung.Die "Regional Bluechip Partnership" mit Thomson Reuters ist eineAuszeichnung für das Projekt FinAPU und zeigt, dass FinAPU den Pulsder Zeit trifft und auch Weltmarktführer die Qualität derRisikoplattform schätzen.FinAPU ist eine Risikomanagementplattform, welche mitunterschiedlichen Datenquellen verbunden ist und die Datenautomatisiert den Prozessen und Risikomodellen zuführt. Der gesamteRisikoprozess bzw. die Risikobewertung kann auf Einzelfall- oderPortfolioebene durchgeführt werden.FinAPU ist mittlerweile eine etablierte Plattform, welche beiunterschiedlichen Banken, Versicherungen und Unternehmen imdeutschsprachigen Raum erfolgreich im Einsatz ist.