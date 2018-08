Thomson Reuters: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Thomson Reuters weist zum 29.08.2018 einen Kurs von 58,06 CAD an der BörseToronto auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Finanzwerte" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Thomson Reuters auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 35,3. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Thomson Reuters zahlt die Börse 35,3 Euro. Dies sind 28 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Technology Services" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 27,55. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,12 Prozent und liegt damit 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Technology Services, 4,92). Die Thomson Reuters-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Thomson Reuters erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Technology Services"-Branche sind im Durchschnitt um 10,59 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,78 Prozent im Branchenvergleich für Thomson Reuters bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,28 Prozent im letzten Jahr. Thomson Reuters lag 6,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.