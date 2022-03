Thomson Reuters-Aktie: So schnell kann es gehen

Unterm Strich wurde ein Gewinn von 5,7 Mrd $ erzielt. Jedoch sind hierin zahlreiche Sondereffekte enthalten, die mit den Verkäufen von Geschäften zusammenhängen. Operativ lief es schlechter. Das operative Ergebnis sank um 36% auf 1,2 Mrd $. Teilweise ist dieser Rückgang auf die Veräußerung von Investments zurückzuführen. Zudem ist mehr Geld in Pensionsansprüche für Mitarbeiter geflossen, was TR in diese Kennzahl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung