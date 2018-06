Thomas de Buhr leitet künftig die Geschäfte des Sportstreaming-Dienstes DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz

London/München (ots) -- Thomas de Buhr wechselt nach vier Jahren als Managing Directorbei Twitter Deutschland zu DAZN- De Buhr wird bei DAZN die Rolle des Executive Vice PresidentMarketing & Commercial DACH einnehmenDer Sport-Streamingdienst DAZN hat Thomas de Buhr zum Leiter derGeschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) ernannt.De Buhr tritt dem Unternehmen zum 01.07.2018 in der neu geschaffenenPosition 'Executive Vice President Marketing & Commercial' bei, um ineinem der Kernmärkte die nächste Wachstumsphase einzuleiten.De Buhr kommt zu DAZN, nachdem er bei den Tech-Giganten Twitterund Google erfolgreich tätig war. Zuvor war de Buhr in leitendenPositionen bei ProSiebenSat.1, der RTL Gruppe und Mars Inc. tätig. Eshandelt sich um die jüngste Verpflichtung in einer Reihe vonhochrangigen Führungspositionen, die kürzlich im Unternehmen besetztwurden. Im vergangenen Monat trat der frühere ESPN-Präsident JohnSkipper zum Start von DAZN in den USA die Rolle als ExecutiveChairman an.De Buhr wird für die Leitung der Marketing- und Commercial-Teamsvon DAZN in der DACH-Region verantwortlich sein. Zu den Schwerpunktengehören die Steigerung der Markenbekanntheit, der Nutzerzahlen unddie Stärkung der strategischen Partnerschaften. Als Kernmitglied desglobalen Führungsteams berichtet de Buhr an DAZN-CEO James Rushton.Rushton ist überzeugt, dass De Buhr das Geschäft von DAZN in DACHprägen wird: "Für DAZN beginnt mit den Übertragungsrechten der UEFAChampions League und der UEFA Europa League in der kommenden Saisoneine aufregende Zeit. Wir freuen uns daher, Thomas bei DAZN begrüßenzu dürfen. Er ist tatkräftig, engagiert und verfügt über eine Füllewertvoller Erfahrungen, die ihm dabei helfen werden, unser Geschäftin der DACH-Region zu weiteren Erfolgen zu führen."De Buhr sagt zu seiner Ernennung: "Ich bin begeistert DAZNbeizutreten. Als großer Sportfan war die Gelegenheit sehr reizvoll,meine persönliche Leidenschaft mit meiner professionellen Erfahrungzu verknüpfen. Ich freue mich darauf, in funktionsübergreifendenTeams innovative Partnerschaften zu entwickeln sowie durch mutigesMarketing die Kundenbasis in der DACH-Region stetig zu steigern. DasTeam hat in nur 18 Monaten seit dem Start unglaubliche Dinge erreichtund 2018 wird das bisher bedeutendste Jahr sein."ÜBER DAZNDAZN ist der Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt, Sportso zu erleben, wie sie es möchten. Egal ob live zu Hause, unterwegs,zeitversetzt oder im Rückblick, DAZN bietet über 8.000Live-Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit dasumfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnenAnbieter gegeben hat.Das Angebot beinhaltet neben Live-Berichterstattung der UEFAChampions League (ab 2018/19) und UEFA Europa League (ab 2018/19),weitere europäische Top-Fußball-Ligen wie Premier League und LaLigasowie umfassende Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2.Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Das ausgedehnte Angebotweiterer Sportarten umfasst den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL undMLB, Tennis, Eis- und Feldhockey, Rugby, Boxen, Kampfsport, dieumfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten und vieles mehr.DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 9,99 EUR monatlichund kann jederzeit monatlich gekündigt werden.DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Japan, Kanada,und schon bald in Italien und den USA verfügbar und läuft auf nahezuallen webfähigen Geräten, unter anderem Smart TVs der führendenHersteller inklusive Samsung, LG, Sony, Panasonic und Philips, aufallen Android und iOS Smartphones und Tablets, Apple TV, Amazon FireTV, Google Chromecast sowie auf Xbox, PlayStation 3 und PlayStation 4Spielekonsolen.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.com.DAZN ist Teil der Perform Group, einer weltweit führendenMediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Weitere Informationenüber Perform finden Sie unter http://www.performgroup.com/.Pressekontakt:PRESSEKONTAKTDominik Bethke, PR-Executive DAZNPerform Investment Germany GmbHMail: dominik.bethke@dazn.comJan Hemme, Account DirectorHill+Knowlton Strategies GmbHMail: jan.hemme@hkstrategies.comTel.: +49 30 288758 28Original-Content von: Perform Media Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell