Thomas Wildberger wird Partner bei der internationalen Strategieberatung Prophet in Zürich

Zürich (ots) -Die globale Beratung für Unternehmenswachstum und Transformation, Prophet, stärkt ihren Auftritt in der Schweiz und engagiert hierfür Thomas Wildberger, den langjährigen Kreativchef und CEO der Kommunikationsagentur Publicis Schweiz. Der gebürtige Zürcher übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des Schweizer Prophet-Büros. Vor Publicis arbeitete Wildberger viele Jahre in Deutschland, unter anderem bei Jung von Matt und Springer & Jacoby in Hamburg sowie in seiner eigenen Agentur Römer Wildberger in Berlin. Er betreute nationale und internationale Konzerne wie Migros, Ferrero, UBS, BMW, Mini und SWISS, für die er preisgekrönte Kampagnen konzipierte. Für seine Leistung wurde Wildberger u.a. 2016 von der Zeitschrift Werbewoche zum "Werber des Jahres" ernannt."Es ist das Zeitalter der Transformation. Warum also nicht gleich bei mir selbst anfangen?", kommentiert Wildberger seinen Wechsel und sagt: "Ich möchte gern in meiner neuen Position das Thema Kreativität mit den strategischen Themen Wachstum und Transformation verbinden." Seine Aufgabe wird es sein, die Transformation internationaler und Schweizer Unternehmen strategisch und auch in der Umsetzung zu begleiten und Kreativität in die Organisations- und Geschäftsentwicklung einfließen zu lassen. Auch der Bereich Markenaktivierung wird für den Marketing-Experten weiterhin eine Rolle spielen, da Prophet in diesem Bereich mit einem wachsenden Team auf die steigende Nachfrage der Kunden reagiert. Wildberger und Prophet kennen sich bereits aus früherer Zusammenarbeit, als beide gemeinsam den Relaunch von Orange begleiteten und die Marke Salt entwickelten."Wir freuen uns sehr, dass Thomas zu uns kommt. Die Schweiz ist für Prophet traditionell ein starker und wichtiger Markt. Wir werden uns dort mit Thomas noch besser aufstellen und weiter wachsen," sagt Tobias Bärschneider, Senior Partner und EMEA Regional Lead bei Prophet. Der neue Schweizer Partner passe exzellent zur Philosophie von Prophet, Kreativität und Strategie eng miteinander zu verbinden.Über Prophet (prophet.ch (https://www.prophet.com/de/))Prophet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist eine global tätige Beratung mit Schwerpunkt Unternehmenswachstum und -transformation in den Bereichen Marke, Marketing, Experience, Innovation und Organisation & Kultur. Wir arbeiten anders als andere Beratungsunternehmen, da wir Daten, Strategie und Kreativität in einem interdisziplinären und dennoch pragmatischen Ansatz vereinen.Wir haben mit einigen der erfolgreichsten Unternehmen der Welt zusammengearbeitet, darunter Allianz, BASF, Deutsche Bahn, Swisscom, Swiss Re und UBS. Mit mittlerweile 14 globalen Büros und mehr als 500 Experten in den Bereichen Marketing, Innovation, Digital und Design sind wir in der Lage, jede Herausforderung unserer Kunden zu lösen, indem wir die richtigen Leute mit der passenden Erfahrung zusammenzubringen.Pressekontakt:Angela KrollMarketing Manager DACHTelefon: +49 171 971 6403E-Mail: akroll@prophet.comProphet Germany GmbHOranienburger Straße 6610117 BerlinOriginal-Content von: Prophet, übermittelt durch news aktuell