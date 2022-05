Thomas Voigt übernimmt Vorsitz des Vorstandes in der VHV Holding AG von Uwe H. Reuter

Hannover (ots) -- Uwe H. Reuter wechselt nach zwei Jahrzehnten erfolgreicher Führung der VHV Gruppe zur Mitglieder- bzw. Hauptversammlung 2022 in die Aufsichtsräte der VHV a.G. und VHV Holding AG.- Dr. Sebastian Reddemann, Vorstand Komposit der VHV Allgemeine Versicherung AG, folgt Thomas Voigt zum 01.06.2022 als Vorstandssprecher der VHV Allgemeine Versicherung AG.Die VHV Gruppe vollzieht den vor einem Jahr bekanntgegebenen Wechsel im Vorstandsvorsitz ihrer Holding-Gesellschaft: Mit Wirkung zum 01.06 wird Thomas Voigt (61) Uwe H. Reuter (66) in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der VHV Holding AG folgen. Reuter soll nach zwei Jahrzehnten erfolgreicher Führung des Konzerns in den Aufsichtsrat der VHV a.G. sowie der VHV Holding AG wechseln und den stellvertretenden Vorsitz des Gremiums sowie den Vorsitz des Personalausschusses übernehmen.Voigt ist seit 2009 Vorstandssprecher der VHV Allgemeine Versicherung AG und seit 2003 Mitglied des Vorstands der VHV Holding AG. In seiner Funktion als Vorstandssprecher der VHV Allgemeine Versicherung AG folgt ihm ebenfalls mit Wirkung zum 01.06. Dr. Sebastian Reddemann (40), bisher Vorstand Komposit der VHV Allgemeine Versicherung AG. Mit diesen Entscheidungen hatte der Aufsichtsrat der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. / VHV Holding AG unter der Leitung von Dr. Peter Lütke-Bornefeld bereits im Mai 2021 frühzeitig und mit großer Weitsicht die Weichen für die zukünftige Führung des Unternehmens gestellt.StatementsDr. Peter Lütke-Bornefeld, Vorsitzender des Aufsichtsrats der VHV Gruppe"Uwe H. Reuter hat mit der VHV Gruppe in den letzten zwanzig Jahren eine große Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir danken ihm für seine herausragenden Leistungen bezüglich Wachstum, Finanzkraft und der Entwicklung einer leistungsorientierten und gleichzeitig fairen Unternehmens- und Führungskultur. Mit seinen Vorstandskollegen ist er frühzeitig und erfolgreich in die Digitalisierung aufgebrochen und hat gemeinsam mit ihnen wichtige neue Geschäftsfelder mit großem Zukunftspotenzial aufgebaut und dafür erfolgreich Zukäufe integriert, die hervorragend zur Gruppe passen.Das Unternehmen steht heute so solide und finanzstark wie noch nie in seiner Geschichte da und hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft aus eigener Stärke vorausschauend und erfolgreich gestellt. Wir freuen uns, dass Uwe H. Reuter unserer Bitte folgt, sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vorstandsvorsitzenden im Sommer 2022 als Aufsichtsrat weiter für die Entwicklung unseres Unternehmens zur Verfügung zu stellen.""Gleichzeitig schätzen wir es sehr, dass wir mit Thomas Voigt einen neuen Vorstandsvorsitzenden berufen konnten, der dem Holdingvorstand ebenfalls bereits zwei Jahrzehnte angehört. Er hat die erfolgreiche Strategie des Unternehmens im Kompositbereich und auf Gruppenebene aktiv und maßgeblich mitgestaltet und wird damit ein großes Stück Kontinuität gewährleisten. Gleichzeitig kennen wir Thomas Voigt als einen Vorstand, der auf Veränderungen im Markt schnell und mit entsprechend zielführenden Veränderungen auf Unternehmensseite reagieren kann. Diese Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit war und wird auch zukünftig unter der Führung von Thomas Voigt eine der großen Stärken der VHV Gruppe sein.""Seit letztem Jahr haben wir eine Reihe junger Führungskräfte aus dem Unternehmen in die Vorstandsteams der einzelnen Gesellschaften berufen. Hier zeigt sich die Fähigkeit der VHV Gruppe, neue Führungskräfte weitsichtig und gezielt für neue Aufgaben aufzubauen."Uwe H. Reuter, scheidender Vorstandsvorsitzender der VHV Gruppe"Ich freue mich, dass ich die VHV Gruppe als ein Unternehmen an meinen Nachfolger übergeben kann, das heute so solide und substanzstark wie noch nie in seiner Geschichte dasteht. Herr Voigt ebenso wie seine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand der Gruppe wie auch in den Vorständen unserer Gesellschaften haben daran einen großen Anteil. Dass ich heute, nach 20 Jahren, auf eine solche Entwicklung zurückschauen kann, ist immer das Ergebnis von Arbeit im Team. Es ist aber auch insbesondere das Ergebnis unseres seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten immer fortgeführten konsequenten Fitnessprogramms, mit dem wir unsere Kosten und Prozesse, aber auch unsere Angebote konsequent und kontinuierlich auf die sich schnell verändernden Anforderungen und Kundenbedürfnisse eingestellt und weiter optimiert haben. Wir haben uns damit einen Vorsprung im Markt gesichert, den wir immer wieder fortschreiben und nicht zuletzt ausbauen konnten. Das alles war und ist kein Selbstzweck. Unser Unternehmen hat es damit geschafft, seine Eigenständigkeit zu sichern, gute, gutbezahlte und sichere Arbeitsplätze zu schaffen und eine für die Zukunft mehr als aussichtsreiche Position aufzubauen. Ich wünsche Thomas Voigt und dem Vorstand, dass er diesen Weg erfolgreich in einem schwierigen Umfeld fortsetzen kann. Mein Dank gilt meinen Vorstandskollegen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Dem Aufsichtsrat danke ich für sein Bitte, zukünftig als Aufsichtsrat zur Verfügung zu stehen. Diese Berufung ist für mich eine Ehre, aber sie freut mich auch, weil sie mir die Möglichkeit gibt, weiter aktiv und hoffentlich mit Erfolg einen Beitrag für unsere VHV Gruppe zu leisten."Thomas Voigt, neuer Vorstandsvorsitzender der VHV Gruppe"Ich trete meine neue Aufgabe mit dem gebührenden Respekt an und begreife sie in dem wirtschaftlich aktuell sehr unsicheren Umfeld als große Verantwortung, die ich gleichwohl sehr gerne übernehme. Gemeinsam mit Uwe Reuter und meinen Vorstandskollegen haben wir in den letzten zwanzig Jahren erfolgreich daran gearbeitet, unsere Position im Wettbewerb zu stärken und immer weiter zu verbessern. Heute gehören wir zu den am solidesten aufgestellten Versicherungsunternehmen in Deutschland und sind damit nicht nur krisenfest, sondern werden weiterhin unseren Anspruch verfolgen, diese Position zu festigen und auszubauen. Wir werden Veränderungen - ob positiv oder negativ - wie auch schon in der Vergangenheit annehmen und für die VHV Gruppe nutzen. In diesem Verständnis freue ich mich auf meine neue Aufgabe.""Als eine seiner wichtigen personellen Weichstellungen hat unserer Aufsichtsrat Dr. Sebastian Reddemann als meinen Nachfolger zum Vorstandssprecher der VHV Allgemeine Versicherung AG berufen. Dr. Reddemann hat als Kompositvorstand sehr erfolgreich und schon in jungen Jahren entscheidungsstark, besonnen und souverän gearbeitet. Ich freue mich, dass auch mit ihm eine Verjüngung unserer obersten Führungsebene mit Talenten aus den eigenen Reihen vollzogen wird und auf die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion."