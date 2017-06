Thomas Ullrich zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Nürnberger TeamBank AG berufen (FOTO)

Nürnberg (ots) -Die Nürnberger TeamBank AG erhielt mit Thomas Ullrich, seitOktober 2009 Mitglied des Vorstands der DZ BANK AG, Frankfurt/ Main,zum 07.06.2017 einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden.Ullrich rückt an die Stelle von Lars Hille, der im März 2017 denWunsch geäußert hatte, mit Ablauf seines Vertrags im Herbst 2017 ausdem Vorstand der DZ BANK ausscheiden zu wollen, um sich neuenberuflichen Aufgaben zu widmen und der unter anderem das Mandat desAufsichtsratsvorsitzes der TeamBank innehatte.Im Rahmen der Hauptversammlung dankte der Vorstandsvorsitzende derTeamBank, Alexander Boldyreff, Hille für das entgegengebrachteVertrauen und seinen wertvollen Einsatz für die TeamBank AG. Den Dankan Hille verband Boldyreff mit der Bitte an seinen Nachfolger, ThomasUllrich, dem TeamBank-Vorstand und allen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern das gleiche Vertrauen zu schenken.Thomas Ullrich begann seine Laufbahn bei der WGZ BANK in den1980er-Jahren mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach seinemStudium und anschließenden verschiedenen Führungspositionen innerhalbder WGZ BANK, zeichnete er seit 2000 als Mitglied des Vorstandsverantwortlich. Diese Funktion wurde 2009 mit seiner Berufung in denVorstand der DZ BANK abgelöst, als Vorstandsmitglied der DZ BANK istUllrich bis heute tätig und verantwortet den Bereich Konzern-Personalund das Geschäftsfeld Transaction Banking sowie auch die Betreuungder Volksbanken Raiffeisenbanken in Niedersachsen (ex Weser-Ems),Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Neben dem Mandat als neuerAufsichtsratsvorsitzender der TeamBank AG hält Thomas Ullrich auchMandate als Vorsitzender des Aufsichtsrats, DeutscheWertpapierService Bank AG (Frankfurt am Main) sowie als stv.Vorsitzender des Aufsichtsrats, CardProcess GmbH (Karlsruhe).Pressekontakt:easyCreditTeamBank AG NürnbergUte ScharnaglKommunikationBeuthener Straße 2590471 NürnbergT +49 911 5390-1030F +49 911 5390-1038E presse@easycredit.dewww.easycredit.deOriginal-Content von: easyCredit, übermittelt durch news aktuell