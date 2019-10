Berlin/Bonn (ots) - Der CDU-Generalsekretär trat auch Überlegungenentgegen, die Union könne auf Bundesebene aus Koalitionsgründen derSPD bei der Grundrente entgegenkommen. Dies hatte bereits dernordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschetzurückgewiesen. "Wir werden das SPD-Konzept sicherlich nichtübernehmen. Ich teile es, dass wir nicht einem Koalitionspartnerzuliebe aus inner-koalitionären Gründen etwas machen", so Ziemiak.Auch der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobl wandtesich gegen SPD-Vorstellungen zur Grundrente. "Ich habe 0,0Verständnis dafür, dass in diesem Bereich immer wieder draufgesatteltwird. Das Entgegenkommen für die SPD muss auch einmal ein Endehaben", so Strobl. Ihm ist es von größerer Bedeutung, dieZukunftsfähigkeit der Wirtschaft nicht zu belasten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell