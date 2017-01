Hamburg (ots) - Erinnern Sie sich noch an das ansteckende Lachenvon Timm Thaler? Das hat der heute 51-Jährige zwar noch immer, aberansonsten hat sich im Leben von Thomas Ohrner, der damals den TimmThaler in der gleichnamigen Fernsehserie spielte, viel verändert. Inder neuen MYWAY (2/2016, EVT. 11.1.) spricht der Schauspieler,Moderator und Sänger über die Erinnerungen an seine Zeit auf demFernsehschirm, wichtige Lebensentscheidungen und die Liebe. SeineZeit als Fernsehstar prägt sein Leben bis heute: "Wenn man mit 14 vor20 Millionen Menschen spielt, prägt das. Ich konnte mich nieverstecken, im positiven Sinn. Es hat mich offener und lockergemacht."Bereits mit acht Monaten stand Ohrner das erste Mal vor einerKamera. Nach seinen größten Erfolgen in den 70er-Jahren orientierteer sich beruflich in eine andere Richtung: "Ich bekam ein Angebot vomRadio und entdecke völlig neue Sphären. Mein Glück. Als Moderatorkann ich inhaltlich ganz anders eingreifen. Und ich kam nicht in dieVerlegenheit, mein Image verwalten zu müssen." Ohne seinen Job alsRadio-Moderator hätte er auch seine Frau Marion nie auf dem Büroflurkennengelernt: "Ich war ein ein unbeschriebenes Blatt für sie, weilsie in den 1970ern in Saudi-Arabien gelebt und die Serie nie gesehenhatte. War sicher nicht verkehrt." Heute, 21 Jahre später, lebt dasPaar mit drei Kindern bei München.Seit kurzem moderiert Ohrner die Neuauflage von demRetro-Klassiker "Herzblatt". Was die Herzblatt-Stimme Susi über seineFrau Marion sagen würde, weiß der 51-Jährige deshalb genau: "Sie kannviele Dinge auf einmal machen, ist neugierig und tolerant - vorallem, was meine Fehler betrifft."Hinweis für Redaktionen:Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe2/2017 (ab 11. Januar 2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung derQuelle "MYWAY" zur Veröffentlichung frei.Über MYWAYMYWAY ist das Premium Magazin für Frauen in den besten Jahren -die Active Ager Premium 40plus - die ihr Leben selbstbestimmtgenießen wollen. Dabei vereint MYWAY immer das Beste aus drei Welten:den Glanz der Monatlichen, die Vielfalt der Vierzehntäglichen und denService der Wöchentlichen. Der Anspruch des Heftkonzepts ist es, derveränderten Lebenseinstellung der Forever Forties-Generation gerechtzu werden: "Jetzt lebe ich mal MYWAY!". Die Bedürfnisse derLeserinnen stehen dabei im Vordergrund. MYWAY bietet authentische undinspirierende Themen mit hohem Identifikations- und Community-Gefühl.Mit einer verkauften Auflage von 105.930 Exemplaren (IVW III/2015)erscheint MYWAY monatlich.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Groupihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY undSHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander undsprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der BauerMedia Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehrals 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, MYWAY, übermittelt durch news aktuell