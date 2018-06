Thomas Müller verlängert bei REWE

Köln (ots) - Fußballnationalspieler und WM-Teilnehmer bleibt bis2022 Werbe-PartnerREWE und Thomas Müller setzen ihre erfolgreiche Werbepartnerschaftfort. Eine entsprechende Vereinbarung haben derFußballnationalspieler sowie Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender derREWE Group, und Peter Maly, Geschäftsführer der REWE Markt GmbH,unterzeichnet. Diese hat eine Laufzeit bis Ende 2022. Über dieVertragssumme wurde Stillschweigen vereinbart."Die Partnerschaft mit Thomas Müller ist eine Erfolgsgeschichte,auf die wir und unsere Mitarbeiter und Kaufleute sehr stolz sind",sagt Lionel Souque. "Er verkörpert Leidenschaft, Fleiß,Bodenständigkeit und Verlässlichkeit und ist dabei immer dem Menschenzugewandt, humorvoll und eloquent. Als Markenbotschafter passt erperfekt zu uns und unserer Philosophie. Deshalb freut es uns auchsehr, dass wir mit ihm nun in die Verlängerung gehen. Außerdemwünschen wir ihm eine erfolgreiche Titelverteidigung mit derDeutschen Nationalmannschaft bei der anstehendenFußball-Weltmeisterschaft in Russland.""Ich freue mich sehr über die langjährige Vertragsverlängerung mitREWE", betont Thomas Müller. "Unsere Werbepartnerschaft ist vongegenseitigem Vertrauen geprägt und funktioniert seit vielen Jahrenimmer reibungslos und sehr harmonisch. Es wird in den nächsten vierJahren sicherlich wieder schöne gemeinsame Werbespots und vieleMarketingaktionen geben, mit denen wir den REWE-Kunden Freudebescheren können."Seit 2011 wirbt der DFB-Auswahlspieler Thomas Müller, der amDienstag offiziell in das WM-Kader berufen wurde, für die bundesweitmehr als 3.300 REWE-Märkte. Er ist der bekannteste Werbeträger desHandelskonzerns. Mit der Vertragsverlängerung setzt REWE aufKontinuität. Hierbei steht das Interesse von Thomas Müller angesunder, ausgewogener Ernährung im Vordergrund. Diese ist für ihnauch der Schlüssel zum sportlichen Erfolg. So konnte er die vielenThemen, die REWE in den vergangenen siebeneinhalb Jahren umgesetzthat, authentisch vertreten. Zudem haben seine Einsätze beiGewinnspielen und bei Meet & Greets mit REWE-Kunden und Fans für sehremotionale Momente gesorgt.Die Verbindung von gesunder, ausgewogener Ernährung und Sport istdarüber hinaus auch die Basis einer weiteren langjährigenPartnerschaft: Seit 2009 ist REWE "Offizieller Ernährungspartner" desDeutschen Fußball Bundes (DFB).Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen und Foto:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell