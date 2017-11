Thomas Müller lädt Fans zum Kartenspielen ein und versteigert einmalige Andenken / Der FC Bayern-Star unterstützt mit persönlichen Auktionen einen guten Zweck (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Thomas Müller lässt sich jedes Jahr zu Weihnachten etwasAußergewöhnliches einfallen, um sein Herzensprojekt, die NicolaidisYoungWings Stiftung, zu unterstützen. Pünktlich zur Hauptsaison fürGeschenkesuchende versteigert er einmalige Erlebnisse und persönlicheGegenstände bei United Charity, Europas größtem Auktionsportal. Dabeikommt jeder Erlös der Nicolaidis YoungWings Stiftung ohne Abzugzugute.So gibt es für Bieter unter www.unitedcharity.de die einmaligeChance auf ein echtes "Money can't buy"-Event: Sie können einenStartplatz bei Michael Leopolds legendärem Charity-Schafkopfturnierersteigern, bei dem Thomas Müller und viele weitere Bundesligaprofisregelmäßig dabei sind. Darüber hinaus trennt sich der Star des FCBayern München von getragenen Fußballschuhen, dem originalenFinalball aus der Champions League 2013 sowie von persönlichsignierten Trikots.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließenzu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell