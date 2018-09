Thomas Kreuzer und Wolfgang Fackler: Wahlkampf mit den Ängsten der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ist schäbig - Freie Wähler verbreiten Falschinformationen

München (ots) - "Das ist unsäglich, was die Freien Wählerbetreiben. Sie streuen und verbreiten falsche Gerüchte, um auf demRücken der Beamten, Angestellten und Arbeiter im öffentlichen DienstWahlkampf zu betreiben. Ich fordere Hubert Aiwanger auf, die Quellefür die falschen Gerüchte zu benennen." Mit diesen Worten weistThomas Kreuzer die von den Freien Wählern in die Welt gesetztenGerüchte entschieden zurück.Finanzminister Albert Füracker hatte schon vor Tagen auf diefalschen Gerüchte angesprochen, in den Medien deutlich erklärt, dasses definitiv keine Sparpläne bei den Mitarbeitern des FreistaatsBayern gebe. Auch eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit hat derFinanzminister klar dementiert. Kreuzer: "Es ist komplett unseriös,völlig faktenfrei weiter Verschwörungstheorien zu verbreiten. Wo istda noch der qualitative Unterschied zur AfD?""Wer einen solchen Angstwahlkampf mit falschen Behauptungen führt,dem sind die Empfindungen der Beschäftigten völlig egal. Sodisqualifiziert man sich, Arbeitgeber dieser Menschen sein zuwollen." Das sagt Wolfgang Fackler, Vorsitzender des Ausschusses fürFragen des öffentlichen Dienstes im Bayerischen Landtag.Dass jetzt so kurz vor der Landtagswahl von der OppositionVerunsicherung und Angst mit falschen Gerüchten verbreitet werde,zeige doch allenfalls die dort schwindende Zuversicht. "Aber lassenSie die Beschäftigten des Freistaats Bayern aus dem Spiel. Wirstellen uns vor unserer Mitarbeiter", so Kreuzer abschließend.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell