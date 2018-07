Thomas Kreuzer und Erwin Huber: Wir brauchen beim Flächensparen eine Lösung mit den Gemeinden, nicht gegen sie (FOTO)

München (ots) -Die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs über dieUnzulässigkeit des Volksbegehrens der Grünen bestätigt die Auffassungder CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, dass der Vorstoß der Grünenungeeignet ist, eine geordnete Entwicklung der Gemeinden zu regeln."Für die CSU bleibt das Thema Flächensparen wichtig. Das wollen wirintensiv vorantreiben, aber mit den richtigen Mitteln. Wir werden daspartnerschaftlich mit den Gemeinden erreichen und nicht gegen sie",stellte Thomas Kreuzer, der Vorsitzende der CSU-Fraktion, heraus.Staatsregierung und CSU-Landtagsfraktion hätten bereits eine Reihevon Maßnahmen, Förderprogrammen und Leitlinien beschlossen, die zügigumgesetzt würden. "Lediglich eine Wunschmarke zu setzen und dieUmsetzung völlig offen zu lassen, wie das die Grünen und dieBetreiber des Volksbegehrens vorsehen, bringt außer Stimmungsmachegar nichts", sagt Erwin Huber, der Sprecher seiner Fraktion fürWirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie undTechnologie. Mit juristisch und inhaltlich schlecht formuliertenVolksbegehren zeigten die Grünen, "dass es ihnen gar nicht umLösungen ging, sondern nur um grünen Populismus im Wahlkampf", soHuber.Die nicht einfache Aufgabe bestehe darin, wichtige Projekte wieden Wohnungsbau, neue Arbeitsplätze und den Ausbau der Infrastrukturflächensparend voranzubringen. Das von den Grünen vorgeseheneAusbauverbot ab einer bestimmten Hektarzahl nehme gerade demländlichen Raum Entwicklungschancen. "Wir setzen auf ein Bündnis mitden Kommunen, bei jeder Inanspruchnahme von Flächen auf möglichstwenig Versiegelung zu achten, Innenentwicklung vor Außenentwicklungzu priorisieren und vor Ort zusammen mit den Bürgern nach tragfähigenLösungen zu suchen", hob Huber heraus. Nicht in der staatlichenGängelung liege die Lösung, sondern in einem gemeinsamen Vorgehen vonStaat, Kommunen und den Bürgern vor Ort. "Ein von den Grünenerträumter Zertifikatshandel spielt schwächere Kommunen gegen reicheGemeinden aus."Der von den Grünen vorgesehene verbindliche Baustopp ab einergewissen Flächenzahl hätte nach Auffassung der CSU-Fraktion Wohnraumkünstlich verknappt. "Das wäre vor allem zu Lasten junger Familiengegangen. Bauen würde teurer werden und Wohnraum noch mehr zumLuxusgut. Das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen", erklärteKreuzer abschließend.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell