Thomas Kreuzer mahnt in der Islam-Debatte: Politik darf nicht am Volk vorbeireden

München (ots) - "Der Politikbetrieb in Deutschland muss jetzteinmal die Luft anhalten und dringend darüber nachdenken, warumBundesinnenminister Horst Seehofer mit seiner Aussage zum Islam Rechthat." Mit diesen Worten wies Thomas Kreuzer, der Vorsitzende derCSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, die Kritik an Seehofer zurück."Dass die Debatte schon wieder moralisch verengt wird, ist einfataler Fehler, den wir in Deutschland dringendst einstellensollten."Seehofer habe die Debatte nicht nur zu Recht angestoßen, sie seisogar dringend notwendig. "Wer verhindern will, dass sichParallelgesellschaften bilden, muss darüber nachdenken, was dasVerbindende und Einende einer Gesellschaft ist." Wer es ausideologischen Gründen ablehne, "über Verbindendes zu sprechen, trägtzur Spaltung der Gesellschaft bei", so Kreuzer.Mit Erstaunen müsse er immer wieder feststellen, "wie weit sichmanche Politiker und Parteien doch von der Bevölkerung entfernenkönnen. Die überwältigende Mehrheit der Menschen denkt so, wie HorstSeehofer das gesagt hat. Wenn die demokratischen Parteien diesenMenschen keine Stimme geben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn siesich andere Vertreter suchen."Kreuzer, der auch Vizechef der Fraktionsvorsitzenden-Konferenz derUnion in Deutschland ist, rief alle dazu auf, die Debatte "nicht mitden Schubladen 'moralisch und unmoralisch' abzuwürgen." DieBundestagswahl sei eine Zäsur gewesen, die alle demokratischen Kräftedazu mahne, die Integrationsdebatte nicht am Volk vorbei zu führen."Wir müssen offen die Probleme der Zuwanderung und die Defizite derIntegration ansprechen. Das fängt damit an, dass wir natürlichfeststellen, wo wir unsere Wurzeln haben, was uns historisch geprägthat und uns ausmacht. Integration setzt immer voraus, dass wir uns imKlaren darüber sind, wohin wir integrieren wollen."Horst Seehofer habe sehr differenziert formuliert. "Wir sind keineislamisch geprägte Kultur und wir wollen es auch nicht sein. Wirwollen ein christlich-abendländisch geprägte Gesellschaft bleiben,das heißt vor allem Achtung der Menschenwürde, Gewaltfreiheit,Gleichberechtigung, und religiöse und politische Toleranz", soKreuzer abschließend.