Thomas Kreuzer dankt Horst Seehofer für lange und erfolgreiche Zusammenarbeit (FOTO)

München (ots) -Zur heutigen Erklärung des CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofersagt Thomas Kreuzer, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im BayerischenLandtag:"Wir zollen Horst Seehofer Respekt für seine heutige Entscheidung.Er macht damit selbstbestimmt den Weg frei für einen Neuanfang. derCSU. Ein solcher ist in der Demokratie immer wieder notwendig, weilÄmter auf Zeit vergeben werden. Auch wenn heute noch nicht die Zeitfür einen Rückblick ist, so danken wir Horst Seehofer für zehn JahreZusammenarbeit in seinen Funktionen als Bayerischer Ministerpräsidentund CSU-Parteivorsitzender. Bayern ist heute eine der stärksten,schönsten, sichersten und modernsten Regionen weltweit. Die CSU isteine der fortschrittlichsten Parteien Europas. An diesen Erfolgen hater einen bleibenden Anteil."