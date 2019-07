Thomas Kreuzer zu den Vorwürfen der Tierquälerei gegen Allgäuer Milchviehbetrieb: CSU-Fraktion begrüßt schnelle Aufklärung

München (ots) - In der aktuellen Diskussion um die Vorwürfe derTierquälerei gegen einen Allgäuer Milchvieh-Großbetrieb warnt ThomasKreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag vorPauschalierungen und Vorurteilen. Für Kreuzer ist entscheidend, allekorrekt arbeitenden Landwirte zu schützen und einen Imageschaden fürdie Region Allgäu abzuwenden.Thomas Kreuzer: "Fest steht: Die Bilder sind absolut erschütterndund was hier passiert ist muss unbedingt lückenlos aufgeklärtwerden."Entscheidend ist aber auch dass der betroffene Betrieb absolutuntypisch für das Allgäu und seine Familienbetriebe ist. Es ist eineinzelner Großbetrieb mit 1800 Milchkühen, das hat mit bäuerlicherLandwirtschaft nichts zu tun. Unsere Aufgabe ist es auch, all dieLandwirte, die korrekt arbeiten zu schützen."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell