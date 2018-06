Thomas Kreuzer: Volle Rückendeckung der CSU-Landtagsfraktion für Bundesinnenminister Seehofer - Masterplan für ordnungsgemäße Zustände an der Grenze unabdingbar

München (ots) - "Ordnungsgemäße Zustände an der Grenze sind füreinen Rechtsstaat unabdingbar. Der Masterplan von BundesinnenministerHorst Seehofer ist der richtige Weg, um wieder Vertrauen in einenhandlungsfähigen Staat zu erarbeiten." Mit diesen Worten reagiertThomas Kreuzer, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im BayerischenLandtag auf die Asylpolitik der Bundesregierung. Die Fraktion hat inihrer heutigen Sitzung einen Beschluss für eine konsequente Umsetzungdes geltenden Asylrechts gefasst. Die CSU-Landtagsabgeordneten lobtenBundesinnenminister Seehofer für seine klare Linie und forderten dieBundesregierung zum raschen Handeln auf.Es gebiete der gesunde Menschenverstand, dass jemand, der schon ineinem anderen EUStaat erfasst worden sei oder dort bereits Asylbeantragt habe, hier nicht noch einmal geltend machen könne, verfolgtzu sein. Der CSU-Fraktion gehe es in erster Linie nicht einmal umneue Rechtsvorschriften, sondern die geltenden wieder anzuwenden."Das sollte Konsens unter allen demokratischen Parteien sein. DieBevölkerung erwartet das auch vom Staat", so Kreuzer. Deshalb hältdie CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag die Zurückweisung vonAsylbewerbern unmittelbar an der Grenze für notwendig, wenn sie ohnegültigen Identitätsnachweis einreisen wollen, bereits in Deutschlandabgelehnte Asylbewerber sind oder in einem anderen europäischen Landregistriert und daher in der Fingerabdruckdatei Eurodac geführtwerden.Darüber hinaus müssen auch auf europäischer Ebene weitereMaßnahmen ergriffen werden müssen. Die EU-Außengrenzen müssten bessergeschützt werden, um unkontrollierten Zuzug zu verhindern, "denn esgibt nach wie vor Länder, die nicht fähig oder gewillt sind, ihreAußengrenzen ordentlich zu schützen", so die Fraktion in ihremBeschluss. Im Interesse der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürgerseien außerdem die wieder eingeführten Einreise- undBinnengrenzkontrollen weiterhin unerlässlich. DieCSU-Landtagsabgeordneten bekräftigen zudem ihrem Vorschlag vonAsylzentren in Nordafrika. Dort soll über Asylanträge entschiedenwerden. Dies diene nicht nur der Entlastung der EU-Außengrenzen,sondern trage auch dazu bei, dem Schlepperunwesen den Boden zuentziehen und die Flüchtlinge vor der oft lebensgefährlichen Reiseüber das Mittelmeer zu schützen.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell