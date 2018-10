Thomas Kreuzer: Polizeifreundlichkeit der Grünen ist nur gespielt, bei jeder Nagelprobe versagen sie - Bayern soll sicherstes Land bleiben

München (ots) - "Dass Bayern das sicherste Bundesland inDeutschland und wahrscheinlich die sicherste Region Europas ist,liegt nicht an der schönen Landschaft. Auch nicht daran, dass wir inBayern Derrick und Harry hatten, als andere noch nicht mal den Tatortkannten. Nein, das liegt an einer personell, materiell und rechtlichgut ausgestatteten Polizei. Und an Polizistinnen und Polizisten, diehervorragende Arbeit leisten, weil sie wissen, dass in Bayern dieStaatsregierung und die CSU-Landtagsfraktion hinter ihnen stehen."Mit diesen Worten bilanziert Thomas Kreuzer, der Vorsitzende derCSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, die Sicherheitssituation desLandes im Vorfeld der Demonstration am Mittwoch in München.Kein Verständnis zeigte der CSU-Politiker für die Scheinheiligkeitder Grünen in Bayern. Deren Spitzenkandidatin Katharina Schulze "mimtimmer" die große Polizisten-Versteherin im Alltag. Aber sobald malein Polizist nicht Alltag hat, sondern eine schwierige Situation,wirft sie ihm Knüppel zwischen die Beine." Das beginne schon bei derRhetorik und gehe dann weiter bei der Frage, auf welche Seite sichdie Grünen stellten: Bei den gewaltsamen Angriffen vor Kurzem aufPolizeibeamte im Hambacher Forst hätten sich Bayerns Grüne auf Seitender Gewalttäter und gegen die Polizisten positioniert. "Da werdendann alle vorherigen Lippenbekenntnisse als Wahlkampshow entlarvt",stellt Kreuzer fest. "In Bayern schließen Grüne und SPD schriftlichfixierte Bündnisse mit linksradikalen Organisationen, die imVerfassungsschutzbericht erwähnt werden." Außerdem sei die Haltungder Grünen zum Thema Hambacher Forst verlogen, weil die Polizei nurumsetzt, was die rot-grüne Landesregierung Jahre vorher beschlossenhat.Dass die Grünen, aber auch die SPD, nichts Sinnvolles für dieArbeit der Polizisten anzubieten hätten, zeige sich dann bei derenAblehnung des modernen Polizeiaufgabengesetzes. "Das wäre in etwa so,als würden SPD und Grüne Feuerwehrleute ohne Fahrzeug, Schläuche undSchutzanzug in ein brennendes Haus schicken. Und wenn dieFeuerwehrler dann sagen, dass sie so nichts erreichen, dann schickensie noch einen zusätzlichen Mann mit leeren Händen zum Brand." DiePolizei müsse auch beim rechtlichen Rahmen in der Lage sein, neueHerausforderungen wie zum Beispiel virtuelle Treffen derorganisierten Kriminalität in Chatrooms zu meistern.Mit 4.333 Straftaten pro 100.000 Einwohner ist dieKriminalitätsrate in Bayern nur etwa halb so hoch wie im vor kurzemrot-grün regierten Nordrhein-Westfalen. Bayern hat auf dieEinwohnerzahl gerechnet rund die Hälfte mehr Polizisten alsNordrhein-Westfalen. Die Aufklärungsquote Bayerns liegt deutlich überder Quote aller anderen Bundesländer."Das, was SPD und Grüne zum Beispiel in Berlin zulassen - nämlichAraberclans, die ungestraft die Polizei tyrannisieren, oder eineoffene Drogen-Szene im Görlitzer-Park - das gibt es in Bayern nicht.Auch keine hässlichen Szenen wie in Chemnitz oder Hamburg. In Bayerngehen wir gegen Links- und Rechtsextremismus vor. Nicht wie dieGrünen, die da schon gerne mal ein bestimmtes Auge zudrücken", sagteder CSU-Fraktionschef abschließend.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell