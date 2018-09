Thomas Kreuzer: Nur mehr Wohnungen wirken auf Dauer gegen Wohnungsnot - Zwangsmaßnahmen von Grünen und SPD verstärken Probleme, statt sie zu lösen (FOTO)

München (ots) -"Die Wohnraumknappheit kann nur durch Bauen gestoppt werden - undzwar in allen Bereichen. Deshalb haben wir deutschlandweiteinzigartige Projekte auf den Weg gebracht, die sowohl den sozialenWohnungsbau als auch die Eigentumsbildung fördern." Mit diesen Wortenkommentiert Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktion imBayerischen Landtag, die aktuell startenden Maßnahmenpakete für denEigentumserwerb. "Wir bauen als Staat Wohnungen, wir fördernsozialen Mietwohnungsbau und wir unterstützen gleichzeitig Familien,Eigenheime zu erwerben. Denn jeder, der selbst baut, entlastet denWohnungsmarkt. Unsere Förderungen kommen dabei gleichermaßen in Stadtund Land an. Es ist gerecht, dass nicht nur Familien inBallungsräumen, sondern in allen Landesteilen von unseren Programmenprofitieren."Kritik übt Kreuzer dagegen an der Opposition. "BeispielFlächenverbrauch: Wenn die Grünen pauschal den Flächenverbrauchhalbieren wollen, ignorieren sie, dass etwa die Hälfte derFlächeninanspruchnahme auf den Wohnungsbau entfällt. Grüne Politikerschwert damit die Schaffung von Wohnraum und steigert die Preisefür Wohnen und Bauen. Das ist unsozial und blockiert auch dieEntwicklung ländlicher Räume." Die CSU-Fraktion setze sich mit ihrenMaßnahmen dagegen für neue Wohnungen ein und sorge zugleich fürAnreize, Flächen zu sparen. "Auch die Mietpreis-Politik der SPD gehtin die falsche Richtung. Zwangsmaßnahmen wie undurchdachteMietpreisbremsen helfen nichts, denn sie schaffen keine einzige neueWohnung. Stattdessen wird der Wohnungsbau unattraktiver gemacht, wasden Wohnungssuchenden schadet", so Kreuzer.Für die staatliche Wohnraumförderung stehen in Bayern imHaushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von fast 886 Millionen Euro zurVerfügung. Das ist Rekord. Neben der Förderung von bezahlbarenMietwohnungen und der Gründung der staatlichen WohnbaugesellschaftBayernHeim wird der Eigentumserwerb durch die neue bayerischeEigenheimzulage und das Baukindergeld Plus unterstützt. Zudem startetauch der Bund aktuell sein Baukindergeld: Anträge können ab 18.September bei der KfW Bankengruppe gestellt werden. Pro Kind werdenbei diesem Programm zehn Jahre lang 1200 Euro pro Jahr ausgezahlt.Mit dem deutschlandweit einzigartigen Bayerischen Baukindergeld Pluslegt der Freistaat auf diese Summe noch einmal 300 Euro pro Kind undJahr oben drauf. Mit der Bayerischen Eigenheimzulage gibt es einenweiteren Zuschuss von einmalig 10.000 Euro.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell