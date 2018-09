Thomas Kreuzer: Landespflegegeld wird an alle Berechtigten ausgezahlt - SPD mit unsozialem Störfeuer gescheitert

München (ots) - "Das Bundessozialministerium ist zumindest ineinem Punkt zur Vernunft gekommen: Das Landespflegegeld wird nun dochnicht wie angedroht auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet. Das ist füruns eine Frage der Gerechtigkeit." So kommentiert Thomas Kreuzer,Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, dieentsprechende Mitteilung des Bundessozialministers Hubertus Heil vonder SPD. Kreuzer: "Der Bayerische Gesetzgeber hat klar bestimmt, dassdas Landespflegegeld nicht auf Sozialleistungen angerechnet werdensoll. Nur so können gerade auch Pflegebedürftige mit geringemEinkommen vom Landespflegegeld profitieren.""Unser Widerstand gegen die Androhungen von Bundesminister Heilhat sich gelohnt", so Kreuzer weiter. "Wir hoffen, dass dasSPD-geführte Bundesministerium nun auch bei der Bewertung desBayerischen Familiengelds einlenkt und unsere deutschlandweiteinmalige Zusatzleistung nicht auf Hartz-IV anrechnet. Die SPDbetreibt mit ihrem unsozialen Störfeuer Wahlkampf auf dem Rücken derÄrmeren. Der Fall zeigt klar, dass sich nur die CSU verlässlich auchfür die Interessen der Hilfsbedürftigen einsetzt."Der Bayerische Landtag hatte die Einführung des Landespflegegeldsmit den Stimmen der CSU-Landtagsfraktion beschlossen. Demnacherhalten Pflegebedürftige ab dem Pflegegrad 2 pro Jahr 1000 Euro.Bislang haben rund 240.000 Menschen die deutschlandweit einzigartigeZusatzleistung beantragt. Anträge nehmen die Landrats- oderFinanzämter entgegen. Das neue Bayerische Familiengeld setzt Maßstäbein der Familienpolitik, damit Kinder gute Startchancen haben: Elternvon Einjährigen und Zweijährigen erhalten seit September monatlich250 Euro pro Kind vom Freistaat, ab dem dritten Kind sogar 300 Euro.Dabei spielt es keine Rolle, ob die Eltern ihr Kind selbst betreuenoder einen Krippenplatz buchen. Insgesamt profitieren von derLeistung etwa 250 000 Kinder in Bayern.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell