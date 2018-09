Thomas Kreuzer: Individuelle Freiheit fördern und Gesetze abbauen - Klare Abgrenzung von Verbotspolitik der Grünen (FOTO)

München (ots) -"Wir haben Bayern zum Hightech-Land entwickelt, damit auchkünftige Generationen so erfolgreich und gern in Bayern leben wiewir. Dafür braucht es einen leistungsfähigen Staat, der mit wenigenklaren Vorschriften auskommt und die Kraft hat, sich selbst zubeschränken. Entwicklung funktioniert nicht mitStrangulierungsgesetzen und Verboten, wie sie die Grünen planen,sondern indem man Vorschriften abbaut." Mit diesen Worten kommentiertThomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag,jüngste Äußerungen der Grünen-Fraktionsvorsitzenden. "Verboteschränken die Menschen ein. Die Grünen irren mit ihrer Annahme, dassFahrverbote, Bauverbote, Tempolimits und Zwangsvermietungen diesemLand etwas Gutes tun."Bundesweit ist Bayern das Land mit den wenigsten Gesetzen. Seitdem Jahr 2003 wurden etwa dank der CSU-Landtagsfraktion und derBayerischen Staatsregierung fast 50 Prozent der bayerischen Gesetzeund Verordnungen gestrichen. "Bayern ist Spitzenland, weil wirgemeinsam mit den Bürgern handeln und nicht gegen sie", so Kreuzer."Wir stärken die Eigenverantwortung und persönliche Freiheit. Was manim Kleinen regeln kann, sollte man auch dort regeln dürfen."Die Positionen der CSU-Fraktion unterscheiden sich dabeigrundlegend von der Meinung der Grünen. Beispiel Wohnraum: "ZurSchaffung von Wohnraum setzen wir Anreize und gewährleisten dieEntscheidungsfreiheit der Eigentümer. Die Grünen dagegen wollen denFlächenverbrauch und damit die Schaffung von Bauland unzulässigerWeise per Gesetz beschneiden. Wer Bauland verhindert, schafft keineneue Wohnungen, sondern erhöht die Immobilienpreise. Und neueSchienen, Fahrradwege und Fußballplätze kann es dann auch nicht mehrgeben."Auch in anderen Themenbereichen würden die Grünen die Bürger mitVorschriften drangsalieren, sagt Kreuzer. "Wohin man sieht: Verbote.Im Verkehrsbereich wollen die Grünen neben Dieselfahrverboten eingenerelles Zulassungsverbot für Autos mit Verbrennungsmotor. Dasbeschneidet die Freiheit jedes einzelnen und trifft unsere Pendlerund Handwerker, die auf ihr Auto angewiesen sind. Diese Hirngespinsteder Grünen muss man sich erst mal leisten können." Und ihrenFleisch-Verbotstag Veggie-Day würden die Grünen inzwischen zwarblumig umschreiben, wünschten sich aber mit ihrer Forderung "Runtermit dem Fleischkonsum" weiterhin die Bevormundung der Bevölkerung."Unsere Fraktion dagegen fördert etwa die Landwirtschaft, stattsie wie die Grünen für den Klimawandel verantwortlich zu machen", soKreuzer. "Die CSU wird das dreigliedrige Schulsystem mit Spitzennotenfür die bayerischen Schüler beibehalten, statt wie die Grünen vonEinheitsschulen zu fabulieren." Anstatt unter rückwärtsgewandterPolitik und Gängelei der Grünen zu leiden, werde Bayern durchvorausschauende Entscheidungen geleitet. "Diesen erfolgreichen Wegwollen wir als Fraktion weitergehen."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell