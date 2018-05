Thomas Kreuzer: Die Eigenständigkeit der Kommunen ist durch Verbote der Grünen und durch die Freibiermentalität der Freien Wähler gefährdet (FOTO)

München (ots) -Das kommunale Selbstverwaltungsrecht und die Eigenständigkeit derKommunen kommen zunehmend in Gefahr. Bevormundung und goldene Zügelstellen unseren bewährten Staatsaufbau mit starken Kommunen zunehmendin Frage. Diese Warnung hat Thomas Kreuzer, der Vorsitzende derCSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, im Vorfeld seines Auftritts beider Landkreisversammlung 2018 des Bayerischen Landkreistagesausgesprochen.Kreuzer, der diesen Mittwoch in Weißenhorn bei der Versammlung derbayerischen Landräte auftritt, nannte als besonders weitreichendesBeispiel das beantragte Volksbegehren der Grünen zum so genanntenFlächenverbrauch. "Wenn zentral in München vorgeschrieben undüberwacht wird, wie viel Gewerbe eine Gemeinde ansiedeln darf oder obweitere Wohnhausneubauten für dieses Jahr gestrichen sind, dann istes mit der Selbständigkeit der Kommunen nicht weit her. Die Kommunenwürden hiermit zu Konkurrenten. Wenn dann noch ein Rechtehandeleinsetzt, spielen wir finanzschwache Kommunen gegen die starken aus.Die Idee der Grünen ist ein Sargnagel für eigenständige Kommunen", soKreuzer. Die CSU setze auf Partnerschaft. Deshalb hat seine Fraktiondiese Woche weitere Anträge zum Flächensparen eingebracht, unteranderem für eine Förderinitiative zur Flächenentsiegelung fürKommunen. Auch soll geprüft werden, wie das Flächensparen inbayerische Förderprogramme integriert werden kann. Zudem soll einGütesiegel "flächenbewusste Kommune" eingeführt werden.Aber auch auf den ersten Blick kommunalfreundliche Vorschlägeseien oft nichts anderes als "goldene Zügel". Kreuzer dazu: "Wenn dieFreien Wähler immer mehr Freibiervorschläge machen, was an kommunalenKosten einfach aus dem Staatshaushalt zu zahlen sei, treten dieseüber früher oder später eine Diskussion los, ob der Staat nicht mehrEinfluss darauf nehmen müsse, wie die Gelder ausgegeben werden." Diepolitische Verantwortung und damit die Entscheidungskompetenz würdenauf Dauer immer dort liegen, wo die Finanzverantwortung liege. "Dasgeht aus Verantwortung und Rechenschaftspflicht für die Steuergeldergar nicht anders", so der CSU-Fraktionschef.Die CSU hingegen vertraue den Kommunalpolitikern. "Diese Menschen,die vor Ort Verantwortung übernehmen, sind näher an den Problemen derMenschen dran als zentrale Verwaltungen in Hauptstädten." Es seiohnehin schon schwierig, die Kommunen nicht durch zentraleVorschriften aus Brüssel zu überfordern. "Da brauchen wir nicht nochzusätzlich die Phantasien der Verbotspartei Grüne oder derFreibierpartei Freie Wähler - beide schaden auf Dauer derSelbständigkeit unserer Kommunen", so Kreuzer abschließend.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deAndreas SchneiderPressereferentTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell