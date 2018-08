Thomas Kreuzer: Bund muss endlich bayerische Initiative zur Reduzierung von Kindergeldzahlungen ins Ausland umsetzen (FOTO)

München (ots) -"Deutschland muss jetzt endlich handeln und die explodierendenZahlungen von Kindergeld für im Ausland lebende Kinder eindämmen.Dazu gibt es schon länger eine Initiative des Freistaats Bayern.Jetzt erkennt wohl auch die SPD im Bund das Problem. Diese Phase derEinsicht sollten wir nutzen, um das Problem zu lösen", sagte ThomasKreuzer, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag.Wie jetzt durch Medienberichte bekannt wurde, ist die Zahl dieserKinder alleine in den ersten sechs Monaten des Jahres noch mal 10Prozent gewachsen. Dabei hat Deutschland im vergangenen Jahr bereitsKindergeld in Höhe von 343 Millionen Euro für Kinder gezahlt, die imAusland leben. Das war 2017 schon fast zehnmal so viel wie 2010.Kreuzer mahnte: "Die aktuelle Rechtslage ist für die Familien, diemit ihren Kindern in Deutschland leben und höhereLebenshaltungskosten haben als etwa in Rumänien und Bulgarien, nichtgerecht. Es ist aber elementar für unser Rechtssystem, dass es alsgerecht und fair empfunden wird." Der CSU-Politiker warnte davor, dasThema noch weiter auf die lange Bank zu schieben. Nun, da auchSPD-Kommunalpolitiker aus anderen Bundesländern eine Änderungfordern, erhöhe sich die Chance für eine rasche Umsetzung. Die CSUund der Freistaat Bayern setzen sich dafür ein, dass das Kindergeldan die Lebenshaltungskosten in dem Land angepasst wird, in dem dasKind lebt. Der Freistaat Bayern hat bereits vor Monaten im Bundesrateinen entsprechenden Gesetzesantrag zur Kindergeldindexierungeingereicht (Bundesratsdrucksache 171/18). "Wir haben bereits einenkonkreten Vorschlag vorgelegt. Ich vertraue darauf, dass dieBundes-SPD mehr auf ihre Praktiker aus anderen Bundesländern hört alsauf die trotzigen Verweigerer aus dem SPD-Landesverband Bayern",sagte der CSU-Politiker. SPD und Grüne hatten im Bayerischen Landtaggegen die CSU-Initiative "Materielle Gerechtigkeit schaffen -Kindergeld für im Ausland lebende Kinder indexieren" gestimmt.Die CSU sieht darin auch eine Botschaft an die Europäische Union:"Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eine zentrale europäischeErrungenschaft. Da sind wir uns alle einig. Wir brauchen aber aucheinen europäischen Konsens, dass ein geeintes Europa nicht bedeutenkann, dass Sozialleistungen unbegrenzt ins Ausland fließen können",sagte der CSU-Fraktionschef abschließendPressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell