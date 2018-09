Thomas Kreuzer: Bayern ist dank Naturschutz-Kooperationen mit Landwirten Öko-Land Nummer 1 - Grünen-Politik als scheinheilig entlarvt

München (ots) - "Unsere Landwirte und Waldbesitzer prägen undpflegen mit viel Einsatz, Verantwortung und Weitblick dieeinzigartigen Landschaften in Bayern. Der beeindruckende Viehscheiderinnert uns daran, wie wichtig der Erhalt der bäuerlichenLandwirtschaft ist. Von den insgesamt 1.400 Almen und Alpen wurde inden letzten 40 Jahren keine aufgegeben, darauf können wir alle stolzsein." So kommentiert Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktionim Bayerischen Landtag, Viehscheid und Almabtrieb im Süden Bayerns."Überall im Freistaat prägt die Landwirtschaft das wunderschöneErscheinungsbild. Wir werden deshalb nicht zulassen, dass die Grünenund die anderen Oppositionsparteien den Spitzenplatz Bayerns imBereich Landwirtschaft gefährden, denn unsere Bauern sorgen fürStabilität und Wirtschaftskraft in allen Landesteilen."Insgesamt umfasst der von der CSU-Landtagfraktion beschlosseneHaushalt 2018 für die Landwirtschaft mit Forst und LändlicherEntwicklung 1,5 Milliarden Euro. "Wir geben von allen Bundesländerndas meiste Geld aus und unternehmen die größten Anstrengungen fürnachhaltige Landwirtschaft", so Kreuzer. "Bayern ist daher zu RechtÖko-Land Nummer 1 und Wald-Land Nummer 1. Mit unseremKulturlandschaftsprogramm, der Renaturierung der Moore und demVertragsnaturschutz sind wir Vorbild für ganz Deutschland. Wirzeigen: Landwirtschaft und Umweltschutz können im Einklang stehen."Anders dagegen die Grünen, so Kreuzer. "Die grüne Politik istentlarvt, wenn man in die Bundesländer blickt, in denen die Grünenmitregiert haben. Während der Großteil der Betriebe in Bayernfamiliengeführt ist, gibt es in Norddeutschland immer mehr'Agrarfabriken'. Das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun." Betriebein Bayern zählen etwa durchschnittlich 320 Schweine, Betriebe inNiedersachsen 1200. Die Zahl des Geflügels pro Betrieb beträgt inBayern 576, in Niedersachsen 16.250. Damit fällt in einemGeflügelbetrieb in Niedersachsen auch 28-mal so viel Dung an, wasauch zu wesentlich mehr Nitrat im Grundwasser führt als in Bayern."Wir in Bayern fördern bäuerliche Vielfalt und die gemeinsamePflege unserer wunderbaren Kulturlandschaft, damit auch nachfolgendeGenerationen in einer intakten Natur leben können", sagt Kreuzer. DieCSU-Landtagsfraktion verfolge dabei den Ansatz des kooperativenUmweltschutzes unter dem Motto "Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht",anstatt wie die Grünen Verbote und einschränkende Verordnungenanzustreben. Zuletzt wurde in Bayern das Kulturlandschaftsprogrammauf inzwischen 275 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt - das istdeutschlandweiter Rekord. 1,2 Millionen Hektar und damit fast 40Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Bayern stehen damit unterKULAP-Vertrag und Vertragsnaturschutzprogramm, womit der Gewässer-,Boden- und Klimaschutz sowie der Erhalt der Artenvielfalt gefördertwerden. Damit investiert Bayern pro Hektar landwirtschaftlicherFläche 80 Euro in die Ökologie - Schleswig-Holstein, wo die Grünenden Landwirtschaftsminister stellen, dagegen nur zehn Euro.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell