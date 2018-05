Bamberg/Berlin (ots) - Der österreichische Dramatiker Thomas Köckerhält den diesjährigen Literaturpreis "Text & Sprache" desKulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. für sein Schaffenals Autor. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird ihm im Rahmen der67. Jahrestagung des Kulturkreises am 6. Oktober 2018 in Düsseldorfübergeben."Thomas Köck hat in jungen Jahren bereits ein staunenswertesOEuvre geschaffen. Seine Theaterstücke, insbesondere dieKlimatrilogie (paradies fluten/paradies hungern/paradies spielen),nehmen in großer Perspektive konkrete Ereignisse zum Thema. Köck istgesellschaftspolitisch auf der Höhe der Zeit, seine Sprache iststilistisch reif, seine Geschichten sind intelligent durchgeformt.Die Art und Weise, wie er Themen orchestriert, setzt eine'Beunruhigungsmaschine' in Gang, die Köcks Publikum auf eine höchstproduktive Weise ergreift", so die Jurybegründung.Der Jury gehörten Literaturexperten und Vertreter deutscherUnternehmen an, darunter die BASF SE, die BMW Group, die Datev eG unddie KPMG AG, sowie literaturerfahrene persönliche Mitglieder desKulturkreises. Als Fachberater wirkten Regina Dyck (Festival DirectorPOETRY ON THE ROAD, Bremen), Nora Gomringer (InternationalesKünstlerhaus, Villa Concordia, Bamberg), Remsi Al Khalisi(Chefdramaturg und stell. Intendant E.T.A. Hoffmann Theater, Bamberg)und Dr. Katrin Lange (Programmplanung, Literaturhaus München) mit.Thomas Köck (* 1986 in Steyr, Oberösterreich) studiertePhilosophie in Wien sowie Szenisches Schreiben und Film an derUniversität der Künste Berlin. Er arbeitete beim theatercombinatwien, nahm mit einem Dokumentarfilmprojekt über Beirut an derBerlinale Talents teil, war Hausautor am Nationaltheater Mannheim undbloggt auf nazisundgoldmund.net gegen rechts. Köck arbeitet heute alsAutor, Theatermacher und Musiker in Berlin.Weitere Informationen finden Sie unter: www.kulturkreis.euKontakt:Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.Sabrina SchleicherHaus der Deutschen WirtschaftBreite Straße 29, D-10178 BerlinT +49 (0)30-20 28-17 59s.schleicher@kulturkreis.euwww.kulturkreis.euOriginal-Content von: Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., übermittelt durch news aktuell