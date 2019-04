München, Deutschland (ots) -In der neuen Folge ihres liebsten Zeitvertreibs "Zwei Herren mitHund" summieren der Klassensprecher des Privatfernsehens Kai Blasbergund Mr. Media Thomas Koch die Vorteile des Fernsehens als Werbe- undMassenmedium auf und rechnen gleichzeitig auch noch mit der ein oderanderen lückenhaften Zukunftsversion für das Fernsehen ab.Das klingt entweder sehr nach rosaroter Brille oder sogar nachAdam Riese schnell lösbar? Ist es aber gar nicht! Und vor allem istes einfach sehr, sehr spannend.Ist Fernsehen einfach zu teuer für junge Unternehmen und denMittelstand? Oder sind die gängigen Marktstandards für dasMassenmedium unserer Zeit längst überholt?Die beiden schreien gemeinsam ihre TELEVISION in die Welt hinaus:"Lang lebe das Fernsehen!"Zwei Herren mit Hund gehen mit einer neuen Folge vor die Türe. AufSoundcloud, Spotify und iTunes. Präsentiert von W&V.Hier in die neue Folge hören:https://soundcloud.com/zwei_herren_mit_hundPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 -189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell