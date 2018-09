Potsdam (ots) -Martina Weyrauch, Leiterin der Landeszentrale für PolitischeBildung, warnte in der PNN davor, die AfD u.a. beiPodiumsdiskussionen auszugrenzen. Sie empfiehlt "dieAuseinandersetzung zu suchen".Potsdams OB-Kandidat der AfD, Dennis Hohloch, hatte bemängelt, nurbei 14 Veranstaltungen geladen gewesen zu sein, seine Mitbewerber beietwa doppelt so vielen.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Wir erleben diese Ausgrenzung durch die Altparteien und ihreVerbündeten nicht nur im aktuellen Wahlkampf in Potsdam, wir erlebensie fast täglich. Immer noch wird gegen die Neutralitätspflichtverstoßen, wird 'vergessen', einen Vertreter der AfD einzuladen. Dasbetrifft alle politischen Ebenen - vom Gemeindevertreter bis hin zumLandtags- oder Bundestagsabgeordneten. Dazu kommt, dass auf Wirte,die uns Lokalitäten zur Verfügung stellen, Druck ausgeübt wird. Nichtselten werden sie in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht.Doch antidemokratische Ausgrenzung macht eine demokratische Parteiwie die AfD nur noch stärker. Ich begrüße es ausdrücklich, dass dieseBotschaft jetzt zumindest bei der Landeszentrale für PolitischeBildung angekommen ist und hoffe auf zukünftig häufigere Einladungzum öffentlichen politischen Diskurs. Wir werden uns nicht ausgrenzenlassen. Wir lassen Fakten sprechen."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell