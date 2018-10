Potsdam (ots) -Auf einer Ü-30-Party in der Stadthalle Cottbus griff einPakistaner (23) zwei Frauen in den Schritt und wurde starkangetrunken festgenommen.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im BrandenburgerLandtag, Thomas Jung, meint dazu:"Wieder ein Übergriff gegen deutsche Frauen, wieder ist der Täterein Muslim, der christliche Werte und Frauen nicht achtet. Und wiederpassiert dem renitenten sogenannten "Flüchtling" nichts. Wieder drohtkeine Abschiebung. Was muss eigentlich noch passieren, dass dieseintegrationsunwilligen, gewaltätigen Zuwanderer endlich unser Landverlassen? Ich sage: Abschieben, und zwar sofort!"Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell