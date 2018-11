Potsdam (ots) -Das Bundeskriminalamt will eine bundesweite Erfassung - also eineArt Punktesystem wie bei der Flensburger Verkehrssünderkartei - fürkriminelle Zuwanderer einführen. Demnach soll es für Drogenhandelzehn Punkte geben, für Mord 70. Ab 60 Punkten sollen Intensivtäter inihre Heimatländer zurückgeschickt werden.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu: "Deutschland soll doch keineVersuchsstation für Kriminelle werden. Jeder Asylbewerber hat sichunseren Gesetzen zu beugen. Da gibt es keine Extrawürste.Integrationsunwillige Straftäter haben konsequent und schnellabgeschoben zu werden. Das Letzte, was wir jetzt noch bräuchten, wäreeine weitere Punkte-Bürokratie, die Verbrechen an Deutschenkatalogisiert und die deren Tätern dadurch rechtsfreie Räumeverschafft. Muss erst ein Deutscher sterben, bis ein kriminellerFlüchtling abgeschoben wird? Unsere Linie steht fest: Wenn einemsogenannten 'Flüchtling' auch nur eine Straftat nachgewiesen wird,verläßt er Deutschland sofort. Die AfD braucht dafür keinPunktesystem."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell