Potsdam (ots) - In Brandenburg wurden im Jahr 2018 rund 1950 Fälleextremistischer Gewalt gezählt, 13 Prozent weniger als zuvor. GegenFlüchtlingsheime gab es deutlich weniger Straftaten. Das geht aus derStatistik über die politisch motivierte Kriminalität in Brandenburghervor. Bis auf Cottbus, Spree-Neiße und die Uckermark lagen dieLandkreise im einstelligen Bereich.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, erklärt dazu:"Extremistische Gewalt von rechter Seite wird deutlich mehrhervorgehoben, als linke. Ich verurteile beide. Ich erinnere jedochauch an die linken Anschläge auf AfD-Büros und die drei Attacken aufmein Wohnhaus. Aufgeklärt wurde davon keine. Interessant ist auch,warum sich der Innenminister trotz einer steigenden Zahlislamistischer Gefährder nicht weiter zu deren Aktivitäten äußert.Erfreulich ist, dass die extremistische Gewalt zurückgeht.Erfreulicher wäre es, wenn unsere Polizei eine höhereAufklärungsquote hätte."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell