Thomas Jung: Trotz leichtem Rückgang - Autodiebstahl in Brandenburg immer noch auf hohem Niveau (FOTO)

Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg rund 2500 Autosgestohlen. Nur jeder fünfte Autodiebstahl konnte aufgeklärt werden.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Das Niveau ist bei Auto- und Landmaschinendiebstahl gerade hierin Brandenburg immer noch sehr hoch - ebenso der wirtschaftlicheSchaden, denn nicht jeder Fahrzeughalter ist versichert. Wenn nur 17Prozent von 800 Fällen verschwundener Landmaschinen aufgeklärtwerden, besteht weiterhin großer Handlungsbedarf für Politik undPolizei. Nur eine weitere verstärkte Zusammenarbeit mit denpolnischen Sicherheitsbehörden und eine erweiterte Schleierfahndungsowie eine bessere Grenzüberwachung können hier langfristig helfen.Hier sehe ich den Polen-Beauftragten der Bundesregierung,SPD-Ministerpräsident Woidke, in der direkten Verantwortung. Er hätteden kurzen Draht zum Nachbarland, doch lässt er, wie so oft, dieeigenen Bürger im Regen stehen und auf dem Schaden sitzen."