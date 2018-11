Potsdam (ots) -Berlin und Brandenburg bereiteten zwei Jahre lang einAufnahmeprogramm für von Islamisten verfolgte Jesiden vor. Pro Jahrsollten bis zu 100 Personen außerhalb der üblichen Asylverfahrenaufgenommen werden. In Brandenburg stockt das Hilfsprojekt.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Verfolgte Jesidinnen sprachen im Landtag. Rot-Rot machte einriesiges Fass auf und versprach schnelle Hilfe. Doch passiert istnichts. Wen wundert`s? Es blieb wie immer bei Chaos und leerenWorten. Kaum eine Handvoll kam in beide Bundesländer. Sie sind zwardem Terror entkommen, aber der rot-roten und rot-rot-grünenVersprechen und der Bürokratie erlegen. Die nach GriechenlandGeflüchteten sind in Sicherheit und können dort bleiben. Vielleichtsollten wir besser dafür sorgen, dass diese Menschen bei sich zuhausesicher leben können, bevor man ihnen leere Versprechungen macht?"Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell