Potsdam (ots) -Das neue Polizeigesetz Brandenburgs soll erst im November auf derTagesordnung des Landtages stehen, so Innenminister Schröter. Grund:In der rot-roten Koalition gibt es Streit um die Ausweitung derBefugnisse für die Polizei.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Bis November zu vertagen und nichts zu entschließen heißtkonkret: Sie, Herr Innenminister, lassen ihre Polizeibeamten ohne diewichtigen rechtlichen Instrumentarien im Regen stehen. DieFreiheitsentziehung bei Terrorverdacht muss vier Wochen möglich sein,die Speicherfristen der Videoüberwachung müssen ebenso vier Wochenbetragen. Bodycams von Polizisten müssen überall einsetzbar sein, dieSchleierfahndung landesweit gelten. DieQuellen-Telekommunikationsüberwachung und die "Online-Durchsuchung"sind längst überfällig. Einzig die Überwachung von Gefährdern mitelektronischen Fußfesseln könnte man sich sparen, wenn man sie gleichabschieben würde. Aber das tun Sie ja auch nicht. Was bis Novemberpassiert, ist genau nichts. Und danach kommt die Weichspüllösung. Sieversündigen sich an ihren Mitarbeitern durch Untätigkeit."