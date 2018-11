Potsdam (ots) -Drei Monate nach ihrem Sturz über den Krebsmedikamenten-Skandalwill Brandenburgs Ex-Sozialministerin Diana Golze (Linke) einen neuenJob bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) antreten. Das Gesetz verbietetEx-Ministern bis zwei Jahre nach Amtsende eine Tätigkeit in ihremfrüheren Amtsbereich.Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Es riecht schon nach Vetternwirtschaft und sieht vor allem starknach Instinktlosigkeit einer Linken aus, wenn Ex-SozialministerinGolze nach dem Scheitern ihrer Polit-Karriere rechtswidrig in einemBereich der Sozialwirtschaft tätig wird, der noch vor kurzem zu ihremAufgabenbereich gehörte. Diesem Aufgabenbereich ließ Golze 365 800Euro an Fördermitteln zukommen. Offensichtlich haben Linke wederSkrupel noch Respekt vor geltendem Recht. So sieht roter Filz inBrandenburg aus, wenn sich die Linke den Staat zur Beute macht."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell