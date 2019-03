Finanztrends Video zu



Potsdam (ots) - In Cottbus stieg im vergangenen Jahr die Zahl derRohheitsdelikte laut Polizeiangaben auf ein Zehnjahreshoch von 2352Fällen. Der Anteil der Zuwanderer dabei lag bei 13,4 Prozent. Bei denebenfalls stark gestiegenen Sexualdelikten waren in 179 Fällen 23 malFlüchtlinge tatverdächtig. Und das in einer Stadt mit einemFlüchtlingsanteil von nur 4 Prozent.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Überproportional stark nimmt die Zahl der tatverdächtigenZuwanderer in der Kriminalstatistik zu. Die lahme Abschiebepraxis vonkriminellen und illegalen so genannten 'Flüchtlingen' in Brandenburgtreibt immer schlimmere Blüten. Anstatt die Ursache durch Abschiebungzu verhindern, versucht die rot-rote Landesregierung durch vereinzeltmehr Polizei die Zuwandererkriminalität in den Griff zu bekommen. Dasgelingt ihr allerdings nicht. Ursachen bekämpft man an der Wurzel.Solange noch tausende Asylunberechtigte im Land sind und wirDauerstraftäter wie in Frankfurt (O.) wegen Justizüberlastungfreilassen müssen, brauchen wir uns nicht zu wundern. Nur ärgern darfman sich über eine derart verantwortungslose Sicherheitspolitik vonRot-Rot. Und SPD und Linken am Wahltag die Quittung dafür gebenauch!"Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell