Potsdam (ots) -Die Polizei im Land Brandenburg hat rund 8100 Bedienstete. Um dieAbgänge auszugleichen und die Mitarbeiterzahl auf 8250 zu erhöhen,müssten mehr als dreimal so viele wie die derzeit 127 Absolventen derFachhochschule in Oranienburg dort ihre Zeugnisse erhalten.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Als finanzielle Schlussleuchte neben Berlin bietet Brandenburgvielen jungen Menschen einfach nicht genügend Attraktivität imPolizeiberuf. Immer noch saugt der Bund mit besserer BezahlungNachwuchs ab. So bekommt die Direktion Ost genau zweiPolizeikommissare im gehobenen Dienst hinzu. Nur eine Absolventinbeginnt ihr Studium. 25 Beamte haben erfolgreich den Lehrgang für dengehobenen Polizeivollzugsdienst abgeschlossen. Es muss demSPD-Innenminister Schröter doch klar sein, dass diese Zahlenangesichts der Welle von ausscheidenden Beamten keinen Anlass zurEntwarnung bieten. Es sind vielmehr hilflose Versuche, einegescheiterte Personalpolitik geradezubiegen. Wo bleibt dieWerbeoffensive? Wo bleiben die zündenden Ideen etwa für einenschnelleren Aufstieg?"