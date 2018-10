Potsdam (ots) -Die Polizei fahndet in Deutschland zum Stichtag 31.12.2017 nachfast 300.000 Menschen, die festgenommen werden sollen. 126.327 davonsind Ausländer, die das Land verlassen müssten. Wie viele davon imLand Brandenburg von 2015 bis Mitte 2018 durchgeführt wurden, weißdie Landesregierung nicht genau. Zitat aus der Antwort auf eineKleine Anfrage der AfD (6/3896): "Eine Differenzierung, wie vieleAusschreibungen Ausländerinnen und Ausländer mit dem Ziel derAbschiebung, Ausweisung oder Zurückschiebung betrafen und betreffen,wird statistisch nicht erfasst (6/9775)." Die ZentraleAusländerbehörde des Landes Brandenburg hat im Zeitraum 01.01.2015bis 31.08.2018 in 2834 Fällen um Personenfahndungen bei der Polizeiersucht, genauer: 717 (2015), 1580 (2016), 174 (2017) und 363 (biszum 31.8.18). 609 Ausschreibungen zu Festnahmen hat es hier gegeben,Mehrfachfälle inklusive. Wie viele genau? Ungewiss, denn: Es wirdleider "statistisch nicht erfasst, ob nach einzelnen Personenmehrfach gefahndet wurde, da sie aufgetaucht und später erneutuntergetaucht waren."Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Rund 6800 Menschen in Brandenburg waren Ende 2017ausreisepflichtig, 1850 abgelehnte Asylbewerber gingen, ein Drittelwurde abgeschoben. Wie effizient die Landesregierung bei der Fahndungnach den vielen tausend Asylunberechtigten arbeitet, bleibt unklar.2834 Fahndungsersuchen gab es. Mit welchem Erfolg? Unklar.Offensichtlich fühlt sich die rot-rote Landesregierung im Erklärungs-und Zahlendickicht wohl. Wenn ich dann höre, dass "zur Fahndungausgeschriebene, ausreisepflichtige Personen nach ihremWiederauftauchen tatsächlich abgeschoben werden können", fühle ichmich an Realsatire erinnert. Natürlich kann man nur jemandenabschieben, den man auch hat. Und genau da lässt derSPD-Innenminister die Zügel locker. Immerhin hat die Polizei jetztzur Koordinierung bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen eine zentraleKoordinierungsstelle eingerichtet. Wenigstens etwas. Würdekonsequenter bei Rechtsverstößen abgeschoben, gäbe es dieseDiskussion gar nicht."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell