Potsdam (ots) - Nach Auskunft der Landesregierung werdenantisemitische Straftaten, "die aus einer antijüdischen Haltungheraus begangen werden, entsprechend der bundeseinheitlichenRegelungen dem Phänomenbereich PMK -rechts- zugeordnet (siehe Antwortauf die Kleine Anfrage der AfD, Nr. 4606)."Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im BrandenburgerLandtag, Thomas Jung, meint dazu:"Jegliche Übergriffe sind zu verurteilen und streng zu ahnden. Dierelativ geringe Verurteilungsquote macht mir ebenso Sorgen wie diegroße Zahl an eingestellten Verfahren oder bisher ungelöste Fälle wieder jüngste Potsdamer Überfall. Ich frage mich, warumlinksrassistische Übergriffe wie in Berlin beim Al-Quds-Marschoffensichtlich in Brandenburg gar nicht wahrgenommen oder sogarmutwillig Rechten in die Schuhe geschoben werden. Es ist unfassbar,dass antisemitische Taten in Brandenburg auch bei islamistischerMotivation statistisch pauschal als ,rechts' eingeordnet werden. Einesolche Verallgemeinerung sollte für den Verfassungsschutz zumPrüffall werden."Der Sprecher der Juden in der AfD in Potsdam, Marvin Ganz, meintdazu:"Es soll im letzten halben Jahr in Brandenburg lediglich zweiFälle von antisemitischen Übergriffen gegeben haben - diese Zahlscheint mir stark heruntergerechnet zu sein. Für mich ist esunerträglich, dass man wegen einer Kippa in Potsdam beleidigt wird.Wir müssen mit unserer Polizei jüdische Touristen in Brandenburgschützen - vor allen Tätern. Und wir müssen den Mut haben, dieseTaten und deren Beweggründe auch klar zu benennen. Eine grobeVerallgemeinerung, die zur Vertuschung einer wahren Motivlage dient,hilft nicht weiter. Woher wollen unsere polizeilichen Statistikerwissen, ob ein islamistischer Straftäter links- oder rechtsmotiviertist? Oder soll er sich beim Lesen seiner eigenen Statistik damitzufrieden geben, dass er eine Tat einfach ,rechts' eingeordnet hat?"