Potsdam (ots) -In Jüterbog nutzen mehr und mehr Zuwanderer die Notunterkünfte fürObdachlose. Von den verfügbaren Plätzen für Obdachlose ist dort dieHälfte mit Flüchtlingen belegt. Die Stadt Jüterbog betreibt zweiangemietete Wohnungen in der Neuen Wohnstadt als Notunterkünfte.Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Es darf nicht sein, dass Asylbewerber, für die es andereEinrichtungen gibt, Obdachlosen die Plätze streitig machen und dieseverdrängen. Hier wird die unkontrollierte Zuwanderung zumexistentiellen Problem für die Schwächsten in unserer Gesellschaft.Hier muss eine klare gesetzliche Regelung her. Bisher empfiehlt sogardas Landesamt für Soziales und Versorgung in Brandenburg, dassFlüchtlinge die Übergangswohnheime maximal sechs Monate nach derAnerkennung ihres Asylstatus verlassen müssen. Doch diese halten sichnicht daran."